Главы регионов РФ получили право приостанавливать плановую амбулаторную помощь

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому главы регионов получили право в условиях распространения ковида приостанавливать оказание плановой первичной медпомощи в амбулаторных условиях. Документ от 4 февраля опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Установить, что в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации <…> при необходимости вправе <…> приостановить оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации", - говорится, в частности, в постановлении. Исключение составляет медпомощь при онкологических и ряде других заболеваний.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2022 года, указано в документе.

Комментируя документ в пресс-службе Минздрава РФ сообщили журналистам, плановая помощь должна быть возобновлена в полном объеме, как только обстановка в регионе стабилизируется. При этом в период приостановки за состоянием пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении в связи с хроническими заболеваниями, должно быть организовано дистанционное наблюдение. "Важно, что в случае принятия решения о временной приостановке плановой помощи в амбулаторных условиях в регионе должен быть утвержден четкий перечень медицинских организаций, которые временно не оказывают плановую медпомощь. Также должна быть определена новая временная маршрутизация пациентов. Это позволит сохранить доступность медицинской помощи для граждан", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе также уточнили, что согласно документу, детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме: "Этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России". Также без ограничений будет осуществляться выдача льготных лекарственных препаратов, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение.

Минздраву также поручается утвердить временный порядок организации и проведения экспертизы качества оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Для повышения качества оказания медицинской помощи, экспертиза может проводиться уже во время лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных и стационарных условиях, указывается в постановлении. "Министерству здравоохранения Российской Федерации совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования давать необходимые разъяснения по вопросам реализации базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - следует из текста документа.