Госуниверситет КЧР проведет проект по исследованию археологических памятников региона

ЧЕРКЕССК, 8 февраля./ТАСС/. Стратегический проект по комплексному исследованию памятников археологии Карачаево-Черкесии (КЧР) реализуют в госуниверситете региона. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе вуза.

"В День науки в Карачаево-Черкесском государственном университете имени У. Д. Алиева прошел круглый стол "Археология в КЧР: состояние и перспективы развития", в рамках которого ректор университета Таусолтан Узденов презентовал стратегический проект университета по археологии, который представляет из себя комплексное исследование памятников археологии республики", - рассказали в пресс-службе.

В рамках проекта также планируется разработка различных курсов высшего и дополнительного образования, в том числе открытие магистратуры по археологии. Также будет проведена просветительская и популяризаторская работа в области археологии посредством создания карт археологических памятников КЧР, создание буклета по археологическому туризму, развитие музейного дела, создание студенческих и ученических кружков на базе вуза. Все это предполагает широкое сотрудничество с различными музеями, научно-исследовательскими институтами, университетами, министерствами Карачаево-Черкесии и других регионов.

В ходе круглого стола состоялась презентация двух изданий - журнала "Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа" и сборника "Хумаринское городище. Итоги междисциплинарных исследований".

"Известно, что Карачаево-Черкесия обладает уникальным археологическим багажом, известными памятниками, богатейшим историко-культурным наследием. На таких известных археологических объектах, как Хумаринское, Нижне-Архызское, Гилячское городища, а также на вновь открытых объектах велись и ведутся археологические раскопки. Но не всегда можно получить подробную информацию о данных работах, о результатах раскопок и выводах, сделанных исследователями", - приводит пресс-служба слова проректора по научно-исследовательской работе КЧГУ Марины Кубановой.

Она отметила республике, как и на всем Северном Кавказе, остро стоит проблема сохранения археологических памятников. В связи с этим необходимо наличие научных изданий, которые бы доносили до интересующихся историей родного края жителей и специалистов информацию о новых исследованиях и открытиях, какими и призваны стать презентованные во вторник издания вуза.