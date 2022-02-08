Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 396 млн

ЖЕНЕВА, 8 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 396 млн, а количество летальных исходов - 5,74 млн. Об этом сообщила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным данным, по состоянию на 18:33 мск в ВОЗ поступили сведения о 396 558 014 инфицированных и 5 745 032 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 857 470, летальных исходов - на 9 134.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 75 890 112. Далее следуют Индия (42 339 611), Бразилия (26 533 010), Франция (20 250 640) и Великобритания (17 866 636). Летальных исходов больше всего в США - 895 389, вторую строчку занимает Бразилия (632 193), третью - Индия (504 062). Далее следуют Россия (336 741) и Мексика (309 546).