В Минздраве исключили приостановку плановой помощи для детей и онкобольных

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Плановая амбулаторная помощь детям, пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями и тем, кому нужна заместительная почечная терапия, не будет приостанавливаться в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила журналистам пресс-служба Минздрава РФ.

"Этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России", - сообщили в министерстве. Также без ограничений будет осуществляться выдача льготных лекарственных препаратов, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, согласно которому главы регионов получили право в условиях распространения коронавируса приостанавливать оказание плановой первичной медпомощи в амбулаторных условиях.

В связи с этим в Минздраве указали, что плановая помощь должна быть возобновлена в полном объеме, как только обстановка в регионе стабилизируется. При этом в период приостановки за состоянием пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении в связи с хроническими заболеваниями, должно быть организовано дистанционное наблюдение. "Важно, что в случае принятия решения о временной приостановке плановой помощи в амбулаторных условиях в регионе должен быть утвержден четкий перечень медицинских организаций, которые временно не оказывают плановую медпомощь. Также должна быть определена новая временная маршрутизация пациентов. Это позволит сохранить доступность медицинской помощи для граждан", - сообщили в министерстве.