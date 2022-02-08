В Петербурге состоялось шоу дронов в честь дня рождения СПбГУ и Дня российской науки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Тысяча дронов показали световую программу над главным корпусом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в честь 298-летия вуза и Дня российской науки. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе СПбГУ.

"В день праздника над главным корпусом СПбГУ развернулось световое шоу беспилотников. Тысяча дронов показали специальную программу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на протяжении семи минут дроны создавали в небе фигуры, которые связаны с историей российской науки и университета, например, образ Петра I и книгу, как главный символ праздника. Петербуржцы смогли наблюдать эффектные виды со Стрелки Васильевского острова и Дворцового моста.

8 февраля 1724 года по указу императора Петра I были основаны Российская академия наук и Санкт-Петербургский государственный университет, ставший первым российским университетом.

В 2024 году Санкт-Петербургский госуниверситет отметит 300-летие. Недавно был утвержден перечень более чем из 30 событий организационным комитетом по подготовке и проведению празднования под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Присвоение имени университета космическому объекту - одно из мероприятий в череде предстоящих событий, в конце января на голосовании победил вариант "Альма Матер 1724".