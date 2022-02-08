В ОНК Москвы сообщили, что женщины-предпринимательницы стали чаще попадать в СИЗО

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Руководство Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы отмечает существенный рост числа женщин-предпринимательниц, в том числе преклонного возраста, заключенных на период следствия в столичные СИЗО, хотя им могли бы избрать более мягкую меру пресечения. Об этом заявил председатель ОНК Москвы Георгий Волков, который посетил совместно с московским уполномоченным по правам бизнесменов Татьяной Минеевой женский СИЗО "Печатники".

"К сожалению, имеется тенденция к увеличению содержания [количества] женщин под стражей, обвиняемых в экономических преступлениях. Особо это видно в связи переполненностью в московских следственных изоляторах", - приводит слова Волкова "Газета ОНК". По словам председателя комиссии, правозащитники возьмут на контроль все поступившие жалобы, в том числе касающиеся здоровья женщин.

Ранее в московской ОНК не раз выражали обеспокоенность числом предпринимателей, находящихся в СИЗО. Так, по данным комиссии, до 15% от общего числа арестованных в Москве - это бизнесмены. По мнению правозащитников, большинству из них суд мог избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.