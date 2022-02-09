Министр обороны Украины заразился коронавирусом

ТАСС, 9 февраля. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заразился коронавирусом.

"Самочувствие хорошее, [я] на самоизоляции, но в рабочем режиме. Спустя почти два года пандемии <...> и благодаря <...> современным средствам связи режим работы [сохраняется] непрерывный", - сообщил он в Facebook.

Он добавил, что благодаря ранней вакцинации заражение новым штаммом "переносится легче, чем во время первой волны". О первом выявлении коронавируса у Резникова, тогда еще вице-премьера Украины, стало известно 11 ноября 2020 года.