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Пандемия COVID-19

Министр обороны Украины заразился коронавирусом

По словам Алексея Резникова, благодаря ранней вакцинации заражение новым штаммом "переносится легче, чем во время первой волны"

ТАСС, 9 февраля. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что заразился коронавирусом.

"Самочувствие хорошее, [я] на самоизоляции, но в рабочем режиме. Спустя почти два года пандемии <...> и благодаря <...> современным средствам связи режим работы [сохраняется] непрерывный", - сообщил он в Facebook.

Он добавил, что благодаря ранней вакцинации заражение новым штаммом "переносится легче, чем во время первой волны". О первом выявлении коронавируса у Резникова, тогда еще вице-премьера Украины, стало известно 11 ноября 2020 года.

Теги
УкраинаПандемия COVID-19
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