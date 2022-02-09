Башмет и Гармаш представят спектакль "Кроткая" в Малом театре

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьера музыкально-драматического спектакля "Кроткая" по мотивам одноименной повести Федора Достоевского с участием Сергея Гармаша и камерного ансамбля "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета состоится в среду на сцене Малого театра на Ордынке. Постановка на музыку Кузьмы Бодрова создана для III Зимнего международного фестиваля искусств Башмета в Москве.

"Сережа Гармаш предложил мне идею постановки по "Кроткой" Достоевского еще несколько лет назад, - рассказал журналистам маэстро Башмет. - Спектакль обсуждался и готовился довольно давно. А сейчас, когда я вижу, что идея обретает "кровь и плоть", я получаю огромное творческое и человеческое удовольствие на всех этапах воплощения идеи в жизнь".

По словам Гармаша, идея поставить "Кроткую" пришла после первого сотрудничества с Башметом и утвердилась после просмотра спектакля "Не покидай свою планету". "В этом сезоне появилась возможность попробовать реализовать этот проект с постановочной командой во главе с Виктором Крамером в сотрудничестве с Малым театром", - пояснил он.

Участники спектакля рассказали о его сложностях. "Я настолько поглощаюсь гениальной игрой Сергея как зритель, и моя проблема - не пропустить момент, когда мы должны вступить или прекратить играть. А я отвлекаюсь", - признался Башмет. "Есть моменты, когда мне нужно существовать поперек музыки, поперек ее интонации. Но она в любом случае всегда помогает. Просто нужно научиться правильно с нею сосуществовать", - поделился Гармаш.

Башмет выразил уверенность, что новая постановка будет хорошо принята публикой. "Я вижу огромный потенциал жизни этого спектакля", - сказал он.

"Кроткая"

Одно из последних произведений Достоевского впервые было опубликовано в 1876 году. Героиня повести от безденежья решает выйти замуж за ростовщика, которого не только не любит, но и презирает. Она пытается взбунтоваться против мужа-деспота, чтобы прекратить мучения, однако это оказывается ей не под силу.

Подзаголовок спектакля гласит: "Фантастическая история о крахе одной идеальной системы". "Сегодня человечество пытается систематизировать очень многое, в том числе любовь, пытается вогнать человека в какую-то схему, структурировать его жизнь и подогнать его под себя. Как только ты идешь этим путем, ты перестаешь видеть реального человека рядом и тем самым убиваешь его. Человек - такая живая, подвижная субстанция, что не подлежит системе. Поэтому Достоевский сегодня еще более актуален, чем, возможно, раньше", - пояснил режиссер Виктор Крамер.

На сцене солирует Гармаш, а ту самую Кроткую воплощают студентки Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. "Мы отталкивались от Федора Михайловича, у которого герой говорит, что она выглядела лет на 14, хотя тогда ей было почти 16. Мы сначала провели кастинг среди молодых актрис театра, но потом попросили у Юрия Мефодьевича (Соломина, художественного руководителя Малого театра - прим. ТАСС) разрешение посмотреть студенток. Как только они появились, мы поняли, что при отсутствии опыта их суть соответствует роли - они все кроткие", - рассказал Крамер.

Специально для спектакля были созданы сложные декорации. "Декорации непростые в изготовлении. Объективно говоря, того, что вы видите на сцене, пока никто не делал: большая история с тем, как они двигаются, как на них проецируется изображение, как они работают внутри спектакля", - заявил исполнительный директор Зимнего фестиваля искусств Дмитрий Гринченко, поблагодарив команду Малого театра за помощь в исполнении сложных задумок.

Это первый опыт сотрудничества фестиваля Башмета и Малого театра. "Мы готовились, делали интересные декорации. Много интересного из того, чего у нас раньше не было, мы подсмотрели у наших друзей. Для нас это первый опыт, но, мы надеемся, не последний", - отметила директор Малого театра Тамара Михайлова.

Уже 18 февраля постановку увидят жители Сочи. Спектакль останется в репертуаре Малого театра и будет перенесен на его основную сцену, сообщила директор театра.