В Швеции отменили все ограничения, введенные из-за коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Швеции со среды отменяет все антиковидные ограничения. Как сообщила 3 февраля премьер-министр Магдалена Андерссон, "пандемия еще не закончилась, но вступает в совершенно новую фазу".

Это решение объясняется высоким уровнем вакцинации в Швеции. Оно также обосновано тем, что меньше людей в стране серьезно заболевают и попадают в отделения интенсивной терапии. Кроме того, эксперты в настоящее время знают больше о коронавирусе. По словам премьера, "показатели заражения еще какое-то время будут оставаться высокими, но самые тяжелые последствия инфекции, по-видимому, уже позади".

С 9 февраля населению не предлагается проходить тестирование на ковид, а просто оставаться дома в случае симптомов простуды. Как объяснила глава управления здравоохранения Карин Тегмарк-Визель, оно обходится слишком дорого (500 млн крон или $55 млн в неделю, всего с начала пандемии - 21,5 млрд крон или более $2,35 млрд) по сравнению с тем, какую пользу приносит. "Мы достигли точки, когда стоимость и актуальность тестирования больше не оправданы", - пояснила она. Тесты в случае появления симптомов заболевания предлагаются медперсоналу и соцработникам.

Из-за распространения инфекции с 19 января число участников публичных мероприятий было ограничено пятью сотнями, все они должны предъявлять сертификаты о вакцинации. Для частных собраний лимит был определен в 20 человек. Уже с декабря предприятия общепита закрывались не позднее 23:00 по местному времени, обслуживание осуществлялось только за столами, расстояние между которыми должно быть более одного метра. При поездках на поездах и автобусах дальнего следования было обязательно бронирование мест.

Кроме снятия этих рестрикций, власти Швеции также отменяют запрет на въезд в страну. Со среды жители стран Северной Европы, ЕС и Европейской экономической зоны могут въезжать в королевство без ковид-паспортов. Для остальных стран запрет на въезд продлен до 31 марта, "в соответствии с рекомендациями ЕС в отношении въезда из третьих стран", говорится в заявлении правительственной канцелярии.

Высокий уровень вакцинации

Как констатирует управление здравоохранения Швеции, осенняя вакцинация против ковида привела к дальнейшему увеличению числа людей, имеющих антитела. Результаты проведенных в ноябре и декабре сероэпидемиологических исследований показали, что их доля составляет уже 85% от общего населения страны.

У детей и молодежи в целом (возрастная группа 0-19 лет) этот показатель составил 56%. Однако у подростков подростков в возрасте от 12 до 15 лет он возрос с 40% до 74%. В возрастной группе 16-19 лет доля вакцинированных составляет 74%, а имеющих антитела к коронавирусу - 87%. Без изменений ситуация остается среди детей от младенческого возраста до 11 лет, рекомендации вакцинирования для которых нет: здесь антитела наблюдаются у 30%.

Эксперты отметили, что в возрастной группе 12-15 лет вакцинация дала ожидаемое увеличение наличия антител. Масштабная вакцинация населения способствует сокращению количества случаев тяжелой формы болезни несмотря на широкое распространение омикрон-варианта. В Швеции 83,8% населения старше 12 лет вакцинированы двумя дозами. 53,1% жителей старше 18 лет также привиты бустерной дозой.

Отмена рестрикций в соседних странах

Финляндия начнет отменять ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, с 14 февраля, Норвегия - 17 февраля. Первой страной, отказавшейся в Европе от рестрикций, стала Дания.

С 1 февраля все ограничения в королевстве сняты, а сам коронавирус больше не считается социально опасным заболеванием, распространение которого "означает или вызывает опасность серьезных нарушений важных общественных функций". В стране в полной мере возрождается ночная жизнь: рестораны, бары, ночные клубы, где продается алкоголь, могут теперь работать без всяких ограничений. Отменяются ограничения на количество зрителей и участников развлекательных и спортивных мероприятий, а также требование обеспечивать социальную дистанцию в залах и других помещениях.

В то же время, как сообщил во вторник Государственный институт сыворотки, процент положительных результатов тестов на коронавирус в Дании за последние сутки составляет 31,78. Это рекордный показатель за всю пандемию. Он означает, что примерно каждый третий ПЦР-тест был положительным. Количество новых случаев заражения может быть даже выше, чем выявлено в пробах: по оценкам института, в последние месяцы в ПЦР-образцах регистрируется лишь до половины всех случаев инфицирования.

80,9% жителей Дании привиты двумя дозами вакцины, 61,2% уже получили бустерную дозу.