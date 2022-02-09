В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ планируется только совершенствовать, но не отменять

МОСКВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Борискин/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который сдают одиннадцатиклассники, планируется только совершенствовать, но не отменять, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. Как отметили в ведомстве, сегодня ЕГЭ стал высокотехнологичным, во время его проведения используется искусственный интеллект, а тестовая часть была исключена, при этом все равно остаются те, кто считает этот экзамен несовершенным.

Девятого февраля 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 2009 года ЕГЭ стал основной формой государственной итоговой аттестации школьников, а его результаты стали приниматься вузами в качестве итогов вступительных испытаний. ЕГЭ каждый год сдают более 700 тыс. человек.

"Существующий формат ЕГЭ отменять не планируется, только совершенствовать", - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора. В ведомстве отметили, что экзамен на этапе введения и сегодня - это "небо и земля". "Ежегодно совершенствуется как процедура проведения экзамена, так и ее содержательная часть. На сегодняшний день ЕГЭ - это высокотехнологичный экзамен с применением современных технологических решений, направленных на безопасность при проведении экзаменов и обеспечение объективных результатов", - отметили в пресс-службе.

Что было

"Пятерка в одной школе и пятерка в другой могли означать совершенно разный уровень знаний", - рассказал ТАСС научный руководитель Центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ, экс-замглавы Минобрнауки (1996-2004), экс-руководитель Рособрнадзора (2004-2008) Виктор Болотов. С тем, что до ЕГЭ не было единого измерителя качества образования, согласен президент Российского университета дружбы народов, председатель Высшей аттестационной комиссии, экс-министр образования (1998-2004) Владимир Филиппов.

Вызывала вопросы и система приема в вузы. По словам Филиппова, до ЕГЭ в столичные вузы поступало примерно 70% москвичей и 30% - иногородних. Это было связано, отмечает он, с плохой мобильностью населения. Кроме того, возникло массовое репетиторство в конкретные вузы - при университетах работали преподаватели, которые готовили к поступлению, и они же зачастую готовили задания, а потом принимали экзамены. Кроме того, многим было не по карману ехать в крупные города для поступления.

В Рособрнадзоре в свою очередь отметили, что до ЕГЭ было сложно говорить об обеспечении равных прав для всех выпускников школ при поступлении. Каждый вуз сам разрабатывал вопросы в экзаменационных билетах, то есть не было никакой гарантии, что они соответствовали той программе, по которой абитуриент обучался в своей школе. При этом специфика конкретного экзамена в конкретном университете была доступна узкому кругу лиц и не публиковалась в открытом доступе, соответственно, подготовка к нему была затруднительна для основной массы абитуриентов.

Что стало

По словам Болотова, благодаря ЕГЭ впервые появился государственный контроль за результатами школьного образования. Также экзамен обеспечил создание общей планки для всех школ России, которая, по мнению многих экспертов, отметил собеседник агентства, повысила средний уровень изучения школьных дисциплин. Выросла и доступность высшего образования. Филиппов добавил, что ЕГЭ сделало прием в университеты более прозрачным и объективным. "Любой выпускник школы рассылает документы по вузам и оценивает свои шансы, просто сидя дома, через интернет, через сайты вузов", - сказал он.

В Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ позволил создать равные условия и возможности для школьников из разных уголков России при поступлении в вузы, экзамен стал "своеобразным социальным лифтом для многих выпускников". В ведомстве добавили, что ЕГЭ перевел систему образования "на качественно другой уровень".

Сегодня экзамен проверяет то, как школьники умеют формулировать свою точку зрения и аргументированно ее доказывать, а тестовая часть исключена, заявили в ведомстве. В ЕГЭ значительную часть итогового балла дают задания с развернутым ответом, где выпускник может показать свои навыки и умения, полученные за годы обучения. Также усилена научная и практико-ориентированная составляющая.

Изменения коснулись не только содержательной части. Сегодня при проведении экзамена используется искусственный интеллект, который анализирует поведение участников ЕГЭ и выявляет нарушителей. ИИ в онлайн-режиме одновременно "просматривает" видеопоток из аудиторий, а в офлайн - архивные видео. Также используется специальная технология передачи заданий в пункты сдачи в зашифрованном виде на электронных носителях или по интернету. Материалы расшифровываются в аудитории в день сдачи в присутствии участников ЕГЭ. Таким образом исключена вероятность утечек.

Последствия

Есть и негативные последствия введения ЕГЭ. Как рассказал Болотов, первый минус, о котором часто говорят, связан с тем, что теперь стало меньше внимания уделяться лабораторным работам по физике, химии, биологии, поскольку в рамках экзамена это не проверялось. Но сейчас создаются практико-ориентированные задания, активно прорабатывается вопрос о введении компьютерных симуляторов и так далее. Второй минус, который является скорее спекуляцией, отмечает Болотов, связан с тем, что теперь детей стали "натаскивать" на ЕГЭ. При этом, продолжил собеседник агентства, это было и до введения госэкзамена, также всегда существовали пособия для поступающих в вузы, решебники с типовыми задачами, списки 100 лучших сочинений.

Другой спорный минус, продолжил собеседник агентства, связан с тем, что из-за ЕГЭ дети сосредоточены на тех на дисциплинах, которые собираются сдавать. Однако это тоже не уникальная ситуация. "Во всех крупных городах были программы экстерната. На многих из них дети тратили время только на то, что надо для вступительных экзаменов. По остальным [предметам] нередко просто договаривались о нормальной оценке в аттестате", - отметил Болотов.

Филиппов добавил, что перед ЕГЭ сегодня возникают новые задачи, которых на первом этапе не было видно. "Задача - обеспечить доступность высшего образования для способных детей из отдаленных регионов решена, но она привела к системной проблеме для всей страны. Талантливые дети стали уезжать в Москву, в Санкт-Петербург, в крупные регионы и не возвращаться. Из регионов "вымывается" умная молодежь. Когда призывают развивать экономику в регионах, встает вопрос - кому поднимать? Оставшимся там троечникам?" - задается вопросом Филиппов. Он отметил, что Минобрнауки для решения проблемы выделяет больше бюджетных мест в регионы. Такие шаги для ведущих вузов, конечно, не очень популярны.

Отмена ЕГЭ

Хотя с момента введения ЕГЭ и прошло много времени, все равно сегодня возникают предложения его отменить. Как заявили в Рособрнадзоре, у всего и всех есть свои сторонники и противники, ЕГЭ не исключение. Вместе с тем сторонников экзамена подавляющее большинство, в том числе среди профессионального сообщества. Все замечания по экзамену ведомством всегда внимательно рассматриваются, "это является залогом развития и совершенствования экзаменационных процедур".

По словам Болотова, ни сильные школы, ни ученики, которые собираются продолжать обучение в вузах, не выступают против ЕГЭ. Это может лишить выпускников школ мобильности и объективных экзаменов. "Другое дело, что дискуссия, какие экзамены обязательны, какие не обязательны - это правильная и нужная дискуссия. Какие задания должны быть в ЕГЭ? Это тоже правильная дискуссия. Вопрос в усовершенствовании Единого госэкзамена, а вовсе не про его отмену", - добавил Болотов.

Призывы отменить ЕГЭ, как правило, идут не от учителей или родителей детей из регионов, добавил Филиппов. Это, как правило, идет от чиновников областного или районного уровня. "Чиновники, которые раньше, действительно, могли своих детей определить почти в любой вуз в своем регионе, озвучивают мысли про отмену ЕГЭ - они привыкли решать проблемы по-своему. Сейчас ребенку любого руководителя, чтобы поступить в вуз, надо хорошо сдать Единый государственный экзамен", - отметил Филиппов.

Тренды

"Есть тренд расширить линейку обязательных ЕГЭ и ввести обязательный иностранный язык. Россия остается в Европе почти единственной страной, где выпускники школы знают только один иностранный язык. Но сейчас не хватает хороших учителей французского, испанского, немецкого языков. Набрать бы учителей на хороший английский язык. Поэтому нельзя "подставлять" детей на сдачу единого экзамена, к которому мы пока не готовы подготовить хорошо", - заявил Филиппов. Болотов согласен, что введение обязательного ЕГЭ по иностранному преждевременно, поскольку школьники пока не обеспечены качественным обучением языкам.

Ранее также возник вопрос по введению обязательного ЕГЭ по истории, дискуссия по этой теме то поднимается, то затухает. "Вполне возможно, после серьезного обсуждение с обществом, с учителями, с родителями к этому вопросу можно вернуться. Но вопрос содержания этого экзамена. Сегодня между историками есть определенный компромисс про содержание школьной истории, поэтому шансы, что экзамен по истории будет обязательный, не нулевые", - сказал Болотов.

Еще один тренд связан с более широким использованием компьютерных технологий во время ЕГЭ. По мнению Филиппова, это "неизбежный процесс", поскольку все больше будут уходить от бумажных носителей. Вместе с тем "для полного перехода на цифровой ЕГЭ важно обеспечить защиту баз данных в любой деревне".

"В настоящее время не планируется увеличивать число обязательных учебных предметов для прохождения государственной итоговой аттестации", - сообщили в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что "быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму является крайне затратным и рисковым мероприятием, которое не решает никаких общественно значимых проблем". Сам этот формат требует значительных финансовых и кадровых ресурсов.

При этом в 2022 году ЕГЭ будет проводиться с использованием новой структуры экзаменационных материалов, разработанной на основе современных школьных стандартов: включены новые модели заданий на применение предметных знаний.

Портфолио

В Рособрнадзоре сообщили, что сегодня разрабатывается модель, при которой роль портфолио школьников, демонстрирующего их учебные и внеучебные достижения, будет усилена при поступлении. Подтвержденные нужным образом достижения в волонтерстве, творчестве, спорте и так далее, увеличат шансы выпускников. "При этом успешно освоить школьную программу и хорошо сдать ЕГЭ, конечно же, необходимо. Концепция "портфолио" еще в разработке", - уточнили в Рособрнадзоре.

По мнению Болотова, портфолио нужно учитывать при приеме, однако ориентироваться только на него было бы неверно. Нужно сохранять ЕГЭ, но увеличить роль портфолио, а также учитывать тот факт, что возможности, например, для волонтерства в Москве и сельской местности разные. Поэтому другой важный момент касается верификации достижений. "Даже если оно абсолютно правильное, и в портфолио написано, что я был в школе первым по математике или по литературе, есть разница между гимназией при университете и маленькой школой. <…> Очевидно, что первое место в этих двух школах - совершенно разный уровень подготовки", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что эта идея требует проработки.

Филиппов в свою очередь заявил, что портфолио предстоит пройти тот же путь, что и ЕГЭ. "Вопрос в том, готово ли общество доверять тем грамотам, сертификатам, которые могут дать дополнительные льготы при поступлении. Нужны объективные критерии и понятные механизмы", - сказал он.