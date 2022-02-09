Итоговое собеседование будут сдавать почти 1,5 млн девятиклассников

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Итоговое собеседование по русскому языку, "зачет" по которому является допуском к Основному государственному экзамену, будут сдавать почти 1,5 млн девятиклассников 9 февраля. В двух субъектах РФ его проведение перенесено из-за пандемии, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"1 млн 462 тыс. девятиклассников зарегистрированы на участие в итоговом собеседовании по русскому языку в основной срок - 9 февраля 2022 года. Успешная сдача итогового собеседования является для выпускников девятых классов условием допуска к государственной итоговой аттестации", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что собеседование, как и годом ранее, можно проводить очно либо дистанционно. "В двух регионах проведение итогового собеседования перенесено из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой", - сообщили в пресс-службе.

Школьникам предложат выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ, составить монолог по определенной теме и провести диалог с экзаменатором. На выполнение работы отводится в среднем 15 минут. Для участников с ограничениями по здоровью продолжительность может быть увеличена на 30 минут.

Собеседование оценивается по системе "зачет" - "незачет". Для выпускников, получивших "незачет", не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 9 марта и 16 мая. Кроме того, в отдельных случаях ведомством может быть установлена дополнительная дата проведения собеседования, если его невозможно организовать по объективным причинам в ранее назначенные даты как в отдельной школе, так и в регионе в целом.