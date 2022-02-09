Исторический музей в Москве отметит 150-летие

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Государственный Исторический музей (ГИМ) в Москве отмечает в среду 150-летие со дня основания. В этот день все мероприятия в ГИМ будут бесплатными, сообщила пресс-служба музея.

"Сегодня Государственный исторический музей - один из крупнейших музеев мира и крупнейший музей в России. Здесь хранится культурное достояние всего русского народа - от древнейших археологических памятников до произведений современных мастеров, - потому юбилей Исторического музея является большим праздником в культурной жизни всей страны. На протяжении года ГИМ будет радовать москвичей и гостей столицы специальными мероприятиями и масштабными выставками, которые дадут возможность каждому прикоснуться к огромному историческому наследию, которое бережно хранит музей вот уже 150 лет", - привели в пресс-службе слова директора музея Алексея Левыкина.

Музей анонсировал обширную праздничную программу на свой юбилейный год, 9-14 февраля посетителей музейного комплекса ждут экскурсии, занятия и квесты. Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего года. Также все желающие могут присоединиться к празднованию юбилея в рамках программы "150 вечеров ГИМ": посетить театрализованные экскурсии, концерты, а также принять участие в новом проекте "Четверг в Историческом".

К юбилею были обновлены и расширены онлайн-сервисы музея. Так, запущены новый сайт, интернет-магазин музея и студия прямых эфиров.

Выставки юбилейного года

Государственный исторический музей подготовил насыщенную выставочную программу в юбилейный год.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГИМ, 28 февраля музей представит выставку новых поступлений и продемонстрирует 150 лучших памятников, поступивших в собрание за последние 10 лет. Среди самых ценных предметов - Рафаэлевский сервиз, созданный по приказу императора Александра II, серебряная скрыня, принадлежавшая Петру Великому, редчайшая коллекция произведений императорского стеклянного завода.

"Первым крупным проектом станет выставка "Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России", подготовленная совместно с Гохран России. С 1 марта в залах экспозиции Исторического музея будет представлено около 200 знаковых предметов, пополнивших коллекцию музея за последние 20 лет. Большая часть из них будет показана впервые", - сообщили в пресс-службе.

Также весной музей представит технологичный проект "Россия. Дорогами цивилизаций" и выставку "Петр I. Путешествия в Европу", подготовленную к 350-летию со дня рождения первого российского императора.

В сентябре откроется проект "Сокровища музеев Генуи", который станет продолжением сотрудничества исторического музея с музеями Италии. В эту экспозицию, как ожидается, войдут сокровища из нескольких музеев: шедевры из базилики Святого Лаврентия, музея Святого Августина, музея Страда Нуова, объединяющего собрания трех исторических палаццо Бьянко, России и Дориа Турси. На выставке будут представлены полотна Ван Дейка, Маньяско, а одним из главных экспонатов станет картина "Се Человек" кисти Караваджо, которая будет демонстрироваться в Москве впервые.

А в конце года ожидается крупная международная выставка "Война и мир в Древней Греции", на которой представят предметы из собрания Пергамского музея (Берлин) и Исторического музея. Проект призван представить противопоставление двух сторон жизни в античности - войны и мирного состязания.

О музее

Своим появлением музей обязан Всероссийской политехнической выставке, открывшейся 30 мая 1872 года в Москве - инициаторами создания музея выступили организаторы ее Севастопольского отдела. Важную роль в становлении музея сыграли члены Ученой комиссии А. С. Уваров и И. Е. Забелин. Они сформулировали концепцию музея, начали целенаправленную работу по формированию коллекций и созданию экспозиции. Музей празднует День рождения 9 февраля, 150 лет назад в этот день было получено высочайшее соизволение императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича.