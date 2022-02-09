Театр "Геликон" представит оперу-буфф Оффенбаха "Остров Тюлипатан"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Московский музыкальный театр "Геликон-опера" в среду представит комедию "Остров Тюлипатан" Жака Оффенбаха. Постановщики выбрали ее русскоязычную версию, сообщила пресс-служба театра.

"Музыка Оффенбаха - ясная, оригинальная, свежая, отличается мелодичностью и остроумием, а сюжеты произведений - смелы и оригинальны. Вот и в опере-буфф "Остров Тюлипатан" насмешливость и сарказм тесно переплетены с пикантными сюжетами и шутками. Создатели спектакля в "Геликоне" решили, что русский текст точнее передаст запутанный сюжет и эмоции героев, поэтому "Остров Тюлипатан" будет исполняться в русском варианте", - пояснили в театре.

В "Геликоне" напомнили, что впервые на русском языке это сочинение было представлено в 1872 году, и с тех пор текст не переиздавался. Чтобы устранить архаизмы, к работе над сценарием привлекли Марину Скалкину и Шуру Никитина.

За постановку взялся художественный руководитель театра Дмитрий Бертман. С ним работают режиссер-постановщик Илья Ильин, дирижер Филипп Селиванов, художник-постановщик Ростислав Протасов, художник по костюмам Ника Велегжанинова, художник по свету Владислав Александров, хормейстер Артем Давыдов и хореограф Эдвальд Смирнов.

Первая постановка "Острова Тюлипатана" на либретто Альфре Дюрю и Анри Шиво состоялась в 1868 году в театре Оффенбаха "Буфф-Паризьен" во французской столице. Действие комической оперы в одном отделении происходит в океане на некоем острове Тюлипатан - острове свободы, любви и смеха. Зрителей ждут превращения, забавные интриги героев и розыгрыши.

"Геликон-опера" не впервые обращается к сочинениям Оффенбаха: на сцене театра уже идут его опера "Сказки Гофмана" и оперетта "Прекрасная Елена". Премьерная серия "Острова Тюлипатана" будет включать пять ежедневных показов.