Эксперт: потеря обоняния при заражении BA.2 стала встречаться чаще, чем при "омикроне"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Симптом "потеря обоняния" при заражении версией омикрон-штамма коронавируса BA.2 встречается чаще, чем при первоначальном варианте "омикрона". Об этом ТАСС сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Оксана Драпкина сообщала, что потеря обоняния и вкуса при заражении "омикроном" встречаются реже, однако частыми симптомами являются першение, боль в горле и осиплость.

"У BA.2 снова появился симптом "потеря обоняния", более часто начал снова наблюдаться", - рассказал Тимаков.

Эксперт также отметил, что наблюдаются случаи повторного заражения коронвирусом в короткий промежуток времени. "По наблюдениям, те, кто переболел "омикроном" в начале - середине января, сейчас заболевают повторно коронавирусом. Заражаются снова в короткие сроки. При этом при повторном заражении выраженных клинических симптомов нет", - пояснил он.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 84 регионах РФ.

Согласно исследованию датских ученых, подвид омикрон-штамма ВА.2 более заразен, им также чаще заражаются вакцинированные от коронавируса. По данным руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, в России этот подвид выявлен в 44 регионах, его доля составляет 3% от общего числа заразившихся.