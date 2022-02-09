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Кабмин утвердил правила ведения Федерального реестра медицинских документов о рождении

Документ вступает в силу с 1 марта

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил ведения Федерального реестра медицинских документов о рождении. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила ведения Федерального реестра медицинских документов о рождении", - говорится в постановлении.

Согласно постановлению, реестр ведется Минздравом РФ в электронном виде в составе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИЗС). Поставщиками сведений в реестр являются медицинские организации, ФНС, Пенсионный фонд РФ, ФОМС. Передача сведений из реестра осуществляется Минздравом посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия в течение одного рабочего дня с момента размещения документов в реестре.

Отмечается, что документ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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