Реконструкция храма на месте гибели полковника Раевского в Сербии скоро начнется

БЕЛГРАД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Реконструкция храма Святой Троицы в сербском Горни-Адроваце, построенного на месте гибели русского добровольца Николая Раевского, прототипа Алексея Вронского из романа Л. Н. Толстого "Анна Каренина", начнется в ближайшее время, работы пройдут по высочайшим мировым стандартам. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Нишской епархии Сербской православной церкви епископ Арсений (Главчич).

"Ремонт храма Святой Троицы в Горни-Адроваце является одним из приоритетов Нишской епархии. Интерес к обновлению храма выразил лично президент Республики Сербия Александар Вучич. По его инициативе директор Управления по сотрудничеству с церквями и религиозными объединениями при Министерстве юстиции Сербии Владимир Роганович пригласил представителей Нишской епархии, Комитета по защите памятников культуры в Нише и директора Русского дома в Белграде на встречу, посвященную началу обновления храма, которая состоялась 4 февраля. Господин Роганович нас заверил, что государство поможет в ремонте храма, так что мы уверены, что ремонт вскоре начнется", - заявил епископ Арсений.

Владыка выразил надежду, что Комитет по защите памятников культуры в ближайшее время приступит к обследованию храма, который "представляет собой один из самых важных памятников, свидетельствующих о любви братского русского народа". По его мнению, работы по реконструкции пройдут "по высочайшим мировым стандартам".

Состояние храма

Епископ Арсений подтвердил ТАСС, что состояние памятника архитектуры неудовлетворительное: "Храм Святой Троицы в Горни-Адроваце или "русская церковь", как его называет народ в этом крае, находится в незавидном состоянии. Хотя два десятилетия назад был проведен ремонт, это великолепное здание в настоящий момент находится в состоянии, требующем срочной и основательной реконструкции. Конструкция кровли износилась, из-за чего атмосферные воды попадают в храм и наносят огромный ущерб стенам, росписям, а также фасаду, обложенному керамикой".

Владыка Нишский пояснил, что храм находится в маленьком селе, где осталось 25 домов, из которых всего две семьи с детьми, а остальные - пенсионеры. Богослужение в храме проходит четыре раза в год, и настоятель, несмотря на все свои усилия, не может сделать больше, чем следить за порядком в церкви и на прилегающей к ней территории. Тем не менее настоятель проводит срочные работы, например замену стекол. Обновление храма затруднено тем, что на любые работы также необходимо разрешение Комитета по защите памятников культуры.

Историческая память

Владыка Арсений подчеркнул, что храм Святой Троицы является одновременно выдающимся архитектурным памятником и символом российско-сербских отношений и общей истории двух народов.

"Этот храм архитектурно является одним из самых красивых храмов Сербской православной церкви и, без сомнения, одним из самых драгоценных храмов Нишской епархии. Сербский народ помнит искреннюю братскую помощь русского народа в освободительных войнах 1876-1877 годов. Каждый год 2 сентября наши священники служат литургию и панихиду по полковнику Раевскому и русским солдатам, которые положили свои жизни за братский православный народ. Не существует более убедительного подтверждения любви между братьями, чем эта, нет более светлого примера героизма, чем тот, который показали русские добровольцы во главе с полковником Николаем Раевским", - заявил епископ Нишский.

Епископ Арсений напомнил, что, согласно завещанию Раевского, его сердце осталось в Сербии и хранится в монастыре Свети-Роман. Этот монастырь является очень почитаемой сербской святыней. "К сожалению, храм Святой Троицы находится далеко от главной дороги, в отличие от монастыря Свети-Роман, и поэтому имеет намного меньше богомольцев. Мы хотим создать условия, чтобы этот храм посещало как можно больше людей, чтобы те, кто хочет посетить эту святыню, могли сделать это в любое время", - заявил епископ.

Поддержка Вучича

Ранее президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопрос ТАСС, пообещал лично заняться вопросом восстановления церкви на месте гибели русского добровольца Николая Раевского. "Что касается церкви, я не знал, что она в таком состоянии. Это часть долга перед нашей русско-сербской дружбой, я поговорю с патриархом Порфирием, чтобы мы как государство помогли, поддержали полную реконструкцию этой прекрасной церкви. Я бы сказал, что она по-настоящему исторически важна для нас", - заявил Вучич.

Сербский лидер назвал церковь "удивительной" и напомнил присутствующим журналистам, что Раевский является прототипом Вронского из "Анны Карениной".

Доброволец Раевский

Полковник Николай Раевский (1839-1876), прибывший в Сербию из Российской империи, является одним из самых известных в Сербии русских добровольцев, а ряд литературоведов считает полковника прототипом Вронского из романа "Анна Каренина" Л. Н. Толстого. Полковник был убит в сражении с турками под Горни-Адровацем. На месте его гибели была построена церковь Святой Троицы, тело полковника было перевезено в родовое имение, а сердце русского добровольца хранится в сербском монастыре Свети-Роман.

В последние годы храму Святой Троицы необходим срочный ремонт: фрески по эскизам Виктора Васнецова осыпаются, на фундаменте появляются трещины, уходящие по колоннам вверх. Последний раз ремонт здания проводился в начале 2000-х годов. Местные власти предлагают проект реставрации и создания вокруг церкви культурного центра, который мог бы стать местом развития российско-сербских связей.

Публикация ТАСС от 20 июня 2021 года о необходимости спасения российско-сербского культурного памятника вызвала большой резонанс в Сербии. Сербские патриотические и спортивные организации объявили о сборе средств на ремонт церкви. Православное спортивное общество "Святая Сербия" организовало серию гуманитарных концертов с целью собрать средства на реконструкцию храма.

Ранее инициативу восстановления церкви Святой Троицы в Сербии в беседе с корреспондентом ТАСС поддержал советник президента России Владимир Толстой.