ВОЗ сообщила о 7%-ном росте смертности от ковида за неделю

ЖЕНЕВА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 19 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, почти 68 тыс. умерли. Число выявленных случаев инфицирования снизилось на 17% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов выросло на 7%, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, с 31 января по 6 февраля "число новых случаев COVID-19 уменьшилось на 17% в сравнении с предыдущей неделей". В то же время смертность выросла на 7%. В организацию поступили сообщения о заражении 19 276 472 человек и смерти 67 953.

Увеличение числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей (24 - 30 января) зафиксировано в Восточном Средиземноморье (на 36%). В то же время в Америке, Юго-Восточной Азии и Африке заболеваемость снизилась на 36%, 32% и 22% соответственно. В Европе, на которую приходится 58% всех новых случаев инфицирования в мире за неделю, этот показатель уменьшился на 7%. Смертность выросла в Юго-Восточной Азии - на 67%, Восточном Средиземноморье - на 45% и Европе - на 2%. В то же время в Африке она уменьшилась на 7%, а в Западно-Тихоокеанском регионе на 5%.

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (1 874 006). Далее следуют Франция (1 738 189), Германия (1 285 375), Бразилия (1 241 025) и Индия (1 095 616). В США за семь дней зарегистрировано больше всего умерших (14 090). Далее следуют Индия (7 888), Россия (4 686), Бразилия (4 610) и Мексика (2 910).

По данным ВОЗ, за неделю в мире "усилилось превалирование омикрон-варианта, и сейчас его обнаруживают практически во всех странах". "В то же время многие из государств, которые ранее сообщали о росте числа случаев заражения из-за омикрон-варианта, сейчас информировали [ВОЗ] о снижении общего числа [инфицированных]", - констатировали в организации. В целом эксперты обращают внимание на продолжающееся быстрое распространение в мире омикрон-штамма и снижение доли других вариантов коронавируса. Согласно международной базе данных GISAID, "омикрон" за последние 30 дней был обнаружен при проведении анализов в 96,7% образцов биоматериала. На дельта-вариант приходится около 3,3% образцов.