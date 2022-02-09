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На Гарвардский университет подали в суд из-за игнорирования домогательств

Руководство, по мнению студенток, не сразу приняло должные меры в отношении преподавателя

ТАСС, 9 февраля. Несколько студенток Гарвардского университета подали иск против учебного заведения, обвинив его руководство в игнорировании факта сексуальных домогательств по отношению к ним со стороны одного из преподавателей. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

В исковом заявлении, поданном в федеральный суд Бостона (штат Массачусетс), истицы подчеркивают, что преподаватель Джон Комарофф угрожал им проблемами с трудоустройством в будущем, если они предадут огласке его действия. Университет, по их мнению, не сразу принял должные меры в отношении этого преподавателя, что позволило Комароффу продолжать осуществлять насилие над ними.

Руководство учебного заведения отказалось комментировать данный инцидент.

Как передает Reuters, в январе Комарофф был отправлен в принудительный отпуск из-за нарушения университетской политики в отношении сексуальных домогательств. Его адвокаты отвергают любые утверждения о преследовании им учащихся или осуществлении насилия по отношению к ним.

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