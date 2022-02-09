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Пандемия COVID-19

Число случаев COVID-19 в мире превысило 400 млн

От последствий заболевания умерли 5 761 208 человек
© Петр Ковалев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Число зарегистрированных в мире случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 400 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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Согласно обновленной во вторник информации, всего в мире зафиксирован 400 244 031 случай инфицирования коронавирусом, от последствий вызванного вирусом заболевания умерли 5 761 208 человек.

По данным университета, отметка в 300 млн случаев заражения коронавирусом была преодолена чуть более месяца назад - 7 января. Больше всего выявленных случаев инфицирования за последний месяц приходится на США (15 149 517), следом идет Франция (8 623 947), на третьем месте находится Индия (6 463 821).

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, зарегистрировано 13 147 666 случаев заражения, умер 336 721 человек.

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