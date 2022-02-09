В 2021 году число невыездных должников выросло на треть

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Число ограничений в выезде за рубеж из-за долгов в 2021 году выросло в России на треть. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которыми ознакомился ТАСС.

Всего в прошлом году количество исполнительных производств, в рамках которых были вынесены постановления о временном ограничении на выезд должников из России, превысило 12,3 млн. В 2020 году таких постановлений было свыше 9 миллионов.

Согласно статистике ФССП, в 2021 году каждый 12-й невыездной оказался должником по алиментам. За год невыездные россияне выплатили долги на общую сумму свыше 55,5 млрд рублей. На начало декабря 2021 года в списках невыездных должников значились 4,6 млн человек.

Приставы могут ограничить выезд за рубеж при неуплате долга от 30 тыс. рублей. Для неплательщиков алиментов такая мера может применяться при сумме долга свыше 10 тыс. рублей. Постановление действует в течение шести месяцев (если должник ранее не погасил долги), после чего выносится новое. Наиболее часто ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и за жилищно-коммунальные услуги.