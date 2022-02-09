Кислородный концентратор за 32 млн рублей купили для госпиталя в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Кислородный концентратор мощностью от 2 тонн кислорода в сутки приобретен для инфекционного госпиталя Благовещенкой городской клинической больницы. Стоимость оборудования 32,8 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения Амурской области.

"Инфекционный госпиталь Благовещенкой городской клинической больницы оснастили новым оборудованием: на средства, выделенные правительством РФ, был приобретен кислородный концентратор мощностью не менее 2 тонн кислорода в сутки. На приобретение аппарата из федерального бюджета было направлено 32,8 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, на выделенные из областного бюджета 2 млн рублей в больнице подготовлены площадки под концентраторы, выполнены работы по энергоподключению, проведена модернизация наружных кислородных сетей. "По программе господдержки в ближайшее время в учреждение будет поставлено еще два таких агрегата", - добавили в пресс-службе минздрава области.

"Были весьма тревожные моменты, ведь газ доставлялся автотранспортом из Хабаровска, и в пиковую нагрузку на помощь приходили космодром Восточный и военные. С приобретением трех аппаратов вопрос обеспечения больных кислородом в нашей больнице будет полностью закрыт", - цитирует пресс-служба слова главного врача Благовещенской городской клинической больницы Александра Сучкова.

С начала пандемии в области выявлено 62,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 691 человек. В Амурской области продолжают функционировать девять инфекционных и шесть провизорных госпиталей общей численностью 2 350 коек. Свободный коечный фонд составляет около 20%.