В Хабаровском крае смягчат требования к предъявлению QR-кодов на объектах

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае смягчат требования к предъявлению QR-кодов с данными о вакцинации или перенесенном ковиде на объектах в связи с хорошими показателями коллективного иммунитета. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале в среду.

"В связи с высоким коллективным иммунитетом в Хабаровском крае (72%) дал поручение оперативному штабу начать постепенное смягчение политики применения сертификатов о вакцинации (QR-кодов) в части доступа на объекты. Главное слово: постепенное", - написал Дегтярев.

По информации с сайта регионального правительства, привиты от коронавирусной инфекции 630 778 человек, полностью завершили вакцинацию 585 159 человек. Ревакцинированы 106 558 жителей.

В крае напряженная ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, за последние сутки было выявлено 1 319 новых случаев заражения, госпитализированы 167 человек. Сутками ранее выявили 1 568 новых случаев, в больницы направили 120 человек.

Сейчас QR-код у вакцинированных или переболевших в регионе требуют в торговых центрах, госучреждениях, учреждениях культуры, в парикмахерских и салонах красоты, в кафе и ресторанах, в гостиницах, хостелах, банях, фитнес-центрах и бассейнах, на других объектах, на внутренних перелетах. "Перегибы с доступом родителей в детские сады Хабаровска нужно внимательно рассмотреть на краевом штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией", - написал Дегтярев.