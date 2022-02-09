Москва и Петербург стали самыми популярными направлениями на февральские праздники в РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями для путешествий россиян на предстоящие февральские праздники, сообщили ТАСС в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

"Больше всего авиаперелетов с 11 по 14 февраля запланировано в Москву (16,4%), Санкт-Петербург (8,4%), Сочи (7,3%), Минеральные Воды (3,9%) и Краснодар (3,3%). С 22 по 27 февраля топ-5 направлений выглядит следующим образом: Москва (14,6%), Санкт-Петербург (7,9%), Сочи (7,8%), Минеральные Воды (4,2%) и Краснодар (2,9%)", - сообщили в Туту.ру.

По данным сервиса, средний чек поездки в Москву составил около 5 тыс. рублей в одну сторону. Путешествие в Санкт-Петербург обошлось в 4,7 тыс. рублей в одну сторону.

В топ-10 авиапутешествий также вошли Симферополь, Ростов-на-Дону, Калининград, Иркутск и Ереван.

Зарубежные поездки

Отпраздновать февральские праздники за границей собирается 12-13% россиян. При этом на 5-8 марта доля зарубежных авиабронирований составляет лишь 8-9%, так как на фоне пандемии путешественники предпочитают покупать билеты за одну-две недели до вылета, поясняет центр.

Москва и Санкт-Петербург остались в лидерах и по продажам ж/д билетов на февральские праздники. На зарубежные поездки на поезде приходится лишь 3-4% от бронирований, так как отправиться за границу железнодорожным транспортом пока можно лишь в Абхазию и Белоруссию. Остальные ж/д поездки запланированы по России: кроме Москвы и Петербурга, россияне отправятся в Екатеринбург, Тюмень, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Сочи, Новосибирск, Краснодар, Тюмень и Волгоград, сообщили в центре.

В среднем билет до Москвы стоит около 2,3 тыс. рублей в одну сторону, а до Петербурга - 2,5 тыс. рублей.