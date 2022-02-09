Суд США отпустил под залог в $8 млн пару, обвиняемую в кибератаке на криптобиржу Bitfinex

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отпустил во вторник под залог в $8 млн Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган, обвиняемых в краже порядка $4,5 млрд во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, в ходе заседания прокуратура запросила залог в $100 млн, однако судья постановил, что американка Морган может быть освобождена под залог в $3 млн, для имеющего американское и российское гражданство 34-летнего Лихтенштейна сумма залога была установлена в размере $5 млн.

Ранее во вторник Министерство юстиции США сообщило, что конфисковало биткойны на сумму, эквивалентную $3,6 млрд, украденные во время кибератаки на Bitfinex, а общая сумма похищенных тогда средств оценивается в $4,5 млрд. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.