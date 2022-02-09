В удаленное арктическое село на Чукотке полностью завезли топливо

ТАСС, 9 февраля. Доставка дизтоплива по автозимнику завершена в удаленное арктическое село Илирней на Чукотке. Топлива хватит до следующей зимы, сообщает пресс-служба Билибинского муниципального района.

"Село является труднодоступным, особенно в летний период из-за частого высокого уровня воды в многочисленных речках на пути к населенному пункту. Завоз необходимого объема топлива и требуемых грузов возможно только в период действия зимних сезонных дорог. Поставку 900 тонн дизельного топлива удалось завершить практически за две недели", - говорится в сообщении.

Уточняется, что завезенного топлива хватит на год. Также полностью топливом обеспечены села Кепервеем и Анюйск.

Илирней - национальное чукотское село, в котором проживает около 250 человек, большинство из которых - представители коренных малочисленных народов Севера.