В резервном фонде Якутии предусмотрели 150 млн рублей на ликвидацию возможных ЧС

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Якутии предусмотрели 150 млн рублей в резервном фонде правительства региона на предупреждение и ликвидацию ЧС, также почти 46 млн рублей - на мероприятия по безопасному прохождению паводка. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-служба регионального Минфина.

"В 2022 году резервный фонд правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий составляет 150 млн рублей", - сказали в Минфине Якутии.

Уточняется, что в 2021 году из резервного фонда Якутии на предупреждение и ликвидации ЧС, связанных с паводком, всего было направлено 47,8 млн рублей. Среди них были расходы на закупку источников бесперебойного питания для работы комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), функционирование систем оповещения и информирования населения, также на мероприятия по защите населения и территории городского округа "Город Якутск" от ЧС.

Кроме этого, в 2022 году в регионе дополнительно предусмотрели 45,9 млн рублей на проведение мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод.