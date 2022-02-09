Авиасообщение между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским нарушено из-за погоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Рейсы между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским (город в северной части Сахалина) в среду отменены из-за непогоды на севере Сахалина, сообщили ТАСС в аэропорту областного центра.

"Рейсы отменены по метеоусловиям", - рассказали в аэропорту.

По информации аэропорта, самолет до Александровска-Сахалинского должен был вылететь утром в 10:05, но рейс сначала перенесли почти на час, а затем отменили. Обратный рейс с новыми пассажирами воздушное судно должно было выполнить в этот же день после обеда. Новые данные о вылете появятся не раньше 08:30 пятницы. Информация о количестве ожидающих людей пока не сообщается. По предварительным данным, никто в гостинице не нуждается.

Сейчас в Александровске-Сахалинском отмечаются метель и ветер скоростью 8 м/с. Температура воздуха - минус девять градусов. В Южно-Сахалинске хорошая солнечная погода. Осадков и ветра нет, температура воздуха в островной столице держится на отметке минус четыре градуса. Все остальные рейсы выполняются по расписанию.