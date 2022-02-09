Облачная погода, снег, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве 9 февраля

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 3 градусов.

Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус 4 - плюс 1 градуса. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 6 градусов.