Птицефабрика в Омской области, пострадавшая от птичьего гриппа, восстановила поголовье

ОМСК, 9 февраля. /ТАСС/. Иртышская птицефабрика в Омской области, которая в 2020 году из-за вспышки птичьего гриппа была вынуждена уничтожить 1,5 млн голов птицы, полностью восстановила поголовье и объемы производства яйца. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Филонов.

"Иртышская птицефабрика восстановила поголовье и уже вышла на проектную мощность, производит более 1 млн яиц в сутки. До птичьего гриппа она производила в пределах 1 млн яиц в сутки", - сказал Филонов.

Он отметил, что благодаря этому поголовье птицы в птицеводческих хозяйствах Омской области по итогам 2021 года увеличилось на 32%, до 5 млн 481 тыс. голов. "По яйцу по итогам года мы пока в минусе, так как птицефабрика постепенно наращивала производства, но в этом году планируем, что будем в плюсе", - добавил замминистра.

Первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа 2020 года в Полтавском районе. Позднее вспышки этого заболевания были зафиксированы в 29 поселениях 16 районов области, а также на Иртышской птицефабрике, где было уничтожено почти 1,5 млн голов птиц. В настоящий момент на территории региона не осталось действующих очагов птичьего гриппа.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вся птица в очагах этого заболевания отчуждается и уничтожается.