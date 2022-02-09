В Южной Корее суточное число заражений коронавирусом впервые приблизилось к 50 тыс.

СЕУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Максимальное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Республике Корея. Об этом говорится в опубликованной в среду сводке национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

Всего за 8 февраля в стране выявили 49 567 новых случаев инфицирования. Днем ранее этот показатель составил 36 719. Общее число заражений с начала пандемии в стране превышает 1 млн.

Рост числа инфицированных обусловлен распространением омикрон-штамма коронавируса, на долю которого приходится более 92% новых случаев заражения. В тяжелом и критическом состоянии находятся 285 пациентов - на 17 больше, чем днем ранее. Более 168 тыс. пациентов проходят амбулаторное лечение.

За минувшие сутки умер 21 человек, общее число летальных исходов в стране достигло 6 943, а коэффициент смертности понизился до 0,61% на фоне более легкого течения болезни при заражении омикрон-штаммом.

Рекордный рост числа заражений продолжается в Южной Корее вторую неделю подряд. Большая часть из них приходится на провинцию Кёнгидо, города Сеул и Инчхон. Медики полагают, что среднесуточное число больных к концу февраля может достичь 170 тыс. человек.