Власти Камчатки запретили детям до 14 лет заходить в ТЦ без родителей из-за пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Новые ограничения из-за угрозы распространения коронавируса введены на Камчатке - детям до 14 лет запрещено входить в торговые центры без сопровождения взрослых, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

"Постановляю запретить нахождение детей, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей) в торгово-развлекательных и торговых центрах", - говорится в документе.

Кроме того, родителям подростков в возрасте от 14 до 18 лет с 8 февраля следует ограничить нахождение своих детей в общественных местах закрытого типа, в том числе торговых центрах, за исключением образовательных, физкультурно-спортивных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления.

В краевом Минздраве ТАСС уточнили, что в настоящий момент фиксируется максимальное с начала пандемии количество заразившихся коронавирусом за сутки - свыше 350. На закрытый режим работы переведены Паратунский дом престарелых, Елизовский психоневрологический интернат для детей и молодых инвалидов и Елизовский дом-интернат психоневрологического типа, посещения этих учреждений запрещены.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября в учреждения органов власти, заведения общепита на Камчатке можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 138 тыс. человек.