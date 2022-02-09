Работники предприятия ликвидировали утечку аммиака во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Объем утечки аммиака на мясопроизводственном предприятии во Владивостоке составил до 5 л, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. Утечку ликвидировали работники предприятия.

"По прибытии на место установлено, что утечка аммиака была ликвидирована сотрудниками предприятия путем перекрытия дублирующего вентиля, объем утечки составляет 3-5 л. Проводится проветривание склада, где произошла утечка, облака газа не наблюдалось. На данный момент угрозы работникам предприятия и населению нет", - сообщает пресс-служба.

В среду в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об утечке аммиака из-за разгерметизации вентиля холодильной установки на складе готовой продукции на территории торгово-производственной компании по улице 3-я Шоссейная во Владивостоке. На территории производства сработала сигнализация, до прибытия сотрудников чрезвычайного ведомства из всех помещений самостоятельно эвакуировались около 400 человек.