Президент Кубы обсудил с Аркадием Дворковичем перспективы научного сотрудничества с РФ

ГАВАНА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился во вторник с председателем фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем во время его визита в Гавану и обсудил перспективы сотрудничества в области науки и технологий.

"Было приятно принять во Дворце Революции президента российского фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, который является участником конгресса "Университет-2022". Мы поговорили о науке, инновациях и многочисленных существующих возможностях для сотрудничества", - написал глава государства в Twitter.

В Гаване проходит восьмой Международный конгресс в сфере высшего образования "Университет-2022". На мероприятие, которое продлится до 11 февраля, приехали делегаты из 34 стран. В программу конгресса входят презентации, симпозиумы и визиты в кубинские высшие учебные заведения.