Территории возле семи станций БКЛ благоустроят в Москве в 2022 году

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Работы по благоустройству территорий пройдут вблизи семи станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы до конца года, об этом в среду сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году проведут работы по благоустройству возле семи станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на юге и юго-востоке столицы. <...> Работы пройдут около станций "Варшавская", "Каширская", "Каховская", "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в районе станций предусмотрено устройство газонов, общая площадь которых превысит 190 тыс. кв. м. Также планируется провести высадку около 600 деревьев и более 13,5 тыс. кустарников.

"В рамках проектов обновим тротуары, по возможности их расширим и сделаем новые, в местах так называемых народных троп обустроим удобные пешеходные дорожки. Заменим асфальтобетонное покрытие проезжей части там, где необходимо, разместим наземные пешеходные переходы с контрастным освещением", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что для пассажиров общественного транспорта установят современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью. Для автомобилистов появятся удобные парковочные карманы. Кроме того, на прилегающих к станциям территориях установят в общей сложности более 1,5 тыс. энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, также появятся удобные лавочки.

"В рамках благоустройства территорий будут созданы комфортные общественные пространства, например, возле станции "Варшавская" на Чонгарском бульваре сделаем пешеходную зону, около метро "Каширская" обновим скверы. У кинотеатра "Тула"вблизи станции "Печатники" по просьбе горожан оборудуем скейт-парк", - рассказал Бирюков.