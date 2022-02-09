Врачи в Якутии помогли велосипедисту из Испании, обратившемуся с обморожением

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Спортсмен-велосипедист из Испании, следовавший из поселка Черский (Нижнеколымский район Якутии) в Якутск, госпитализирован в Нижнеколымскую центральную районную больницу с обморожением. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"Спортсмен-велосипедист из Испании Хуан Менендес Гранадос, следовавший по маршруту Черский - Якутск, обратился за медицинской помощью во врачебную амбулаторию села Колымское Нижнеколымского улуса с признаками обморожения. Первую помощь ему оперативно оказала фельдшер, затем пациента экстренно эвакуировали в хирургическое отделение Нижнеколымской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больнице была проведена телемедицинская консультация с ожоговым отделением Республиканской больницы № 2 - Центра экстренной медицинской помощи.

В настоящее время проводится лечение, состояние пациента оценивается как относительно удовлетворительное. Он продолжает лечение в Нижнеколымской ЦРБ, добавили в Минздраве.

Как сообщают местные СМИ, испанец путешествует на велосипеде по разным странам.