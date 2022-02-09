Тину Канделаки назначили и.о. директора ТНТ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Медиаменеджер Тина Канделаки назначена исполнять обязанности директора телеканала ТНТ. Об этом говорится в сообщении холдинга "Газпром-медиа", поступившем в ТАСС.

"ТНТ объявляет о кадровых изменениях в руководстве канала. Роман Петренко принял решение покинуть пост директора телеканала. Он продолжит работу в "Газпром-медиа холдинге" в статусе советника генерального директора. Его обязанности будет исполнять Тина Канделаки, заместитель генерального директора "Газпром-медиа" и управляющий директор "Газпром-медиа - Развлекательное телевидение", - отмечено в сообщении.

По словам главы холдинга Александра Жарова, у Канделаки есть все компетенции и опыт, чтобы достичь поставленных целей. "Роман Петренко остается для "Газпром-медиа" ценным профессионалом и поможет сохранить преемственность, его опыт управления каналом бесценен, а ряд шоу, которые он продюсировал, продлены на следующий сезон... Роман остается в периметре "Газпром-медиа" и будет работать как с каналом, так и с холдингом в целом", - цитирует пресс-служба Жарова.

С сентября прошлого года Канделаки курирует деятельность развлекательных телеканалов: ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и других, а также отвечает за развитие субхолдинга "ГПМ Матч" и информационного агентства "Матч".

"Я уже несколько месяцев работаю с командой ТНТ, и для меня большая честь и профессиональный вызов принять управление каналом от одного из создателей развлекательного телевидения страны Романа Петренко. Он собрал на ТНТ сильную креативную команду и лучшие продакшны, которые из года в год добиваются успехов и высоких телерейтингов. Уверены, мы продолжим побеждать и укреплять наследие главного развлекательного канала страны во всех возможных средах", - сказала Канделаки.

Петренко пришел на ТНТ в 2002 году. Под его руководством телеканал запустил проекты "Наша Russia", "Интерны", Comedy Club, "Универ", "Битва экстрасенсов", "Реальные пацаны", "Полицейский с Рублевки", "StandUp" и другие.