В Новосибирске возведение гостиницы-долгостроя завершат в 2023 году

НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Строительство гостиницы "Турист" в Новосибирске, которую начали возводить еще в конце 1960-х годов, планируется завершить в 2023 году, позднее, чем городские власти рассчитывали ранее, из-за финансовых трудностей у подрядчика, сообщает в среду пресс-служба мэрии города. Ранее глава Новосибирска Анатолий Локоть сообщал, что гостиницу "Турист" реконструируют к началу молодежного чемпионата мира по хоккею в декабре 2022 года.

Строительство гостиницы "Турист" на площади Маркса на левом берегу Оби в Новосибирске началось в 1968 году. К июлю 1979 года были смонтированы 17 этажей гостиницы, несущий каркас и панели стен, однако в 1985 году строительство "Туриста" было заморожено. Строительство долгостроя возобновилось в 2018 году, когда был найден инвестор, в конце этого же года начался демонтаж стеновых панелей долгостроя.

"Завершить строительство гостиницы и открыть ее для постояльцев планируют в 2023 году. К концу этого года будет завершена отделка фасада высотной и стилобатной (малоэтажной) частей здания, проложен переход от гостиницы к метро, а также благоустроена территория - высадка растений намечена на ближайшую осень. Сегодня полностью выполнен каркас высотной части здания, завершен монтаж систем электроснабжения, вентиляции, отопления. Замкнут временный тепловой контур, выполняются внутренние отделочные работы. В стилобатной части завершен монтаж каркаса, закрыт временный тепловой контур, обустраивается котлован для подземного перехода в метро и подземной парковки", - говорится в сообщении мэрии.

Как сообщил глава города, подрядчик столкнулся с финансовыми трудностями, связанными с ростом цен на материалы, что привело к удорожанию строительства. "Тем не менее, он выполняет свои обязательства, стройка идет, основные вопросы уже решены. К концу года ожидаем, что преобразятся и прилегающая территория, и фасад здания", - приводятся в сообщении слова Локотя.

Осенью 2019 года глава города сообщил о том, что гостиницу "Турист" реконструируют к началу молодежного чемпионата мира по хоккею, который будет проходить в Новосибирске. Он начнется в декабре 2022 года. Гостиница является одной из ближайших к строящемуся на данный момент ледовому дворцу спорта, в котором будут проходить матчи чемпионата.