Число закрытых групп в детсадах Югры из-за ОРВИ и ковида выросло почти на 10% за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 февраля. /ТАСС/. Работа 15 дошкольных учреждений и 522 групп в 163 детсадах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) временно приостановлена из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в среду на сайте управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным управления, неделей ранее в Югре была приостановлена работа 475 групп в 163 дошкольных учреждениях региона.

"В связи с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусной инфекцией на пятой неделе полностью приостановили работу 15 детских дошкольных учреждений в пяти муниципальных образованиях (Березовском районе, Октябрьском районе, Сургутском районе, Ханты-Мансийске, Урае), локально 522 группы в 163 детских садах в 16 муниципальных образованиях", - сказано в сообщении. Таким образом, в Югре за неделю число закрытых групп в детсадах из-за ОРВИ и ковида выросло почти на 10%.

В управлении Роспотребнадзора по Югре отметили, что за неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года в регионе зарегистрировано 303,2 случая гриппа и ОРВИ на 10 тыс. населения, что выше предыдущей недели на 27,2% и выше эпидемического порога по совокупному населению на 300,6%. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, за исключением школьников 7-14 лет, среди которых заболеваемость снизилась на 25,3%. Пороги превышены во всех возрастных группах.

По данным регионального оперативного штаба, в Югре за все время пандемии заразились ковидом 150,3 тыс. человек, 99,3 тыс. выздоровели, 2 205 умерли.

В округе с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.