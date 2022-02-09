В посольстве РФ сообщили, что смерть пяти россиян в Бангладеш не была насильственной

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 февраля. /ТАСС/. Смерть пяти россиян, работавших на строительстве АЭС "Руппур" в Бангладеш, не была насильственной и не связана с производственными травмами. Об этом сообщило в среду посольство России в Бангладеш в пресс-релизе, поступившем в представительство ТАСС.

"Посольство России в Дакке поставлено в известность о факте кончины в период с 26 января по 6 февраля с. г. пяти россиян, работавших на проекте строительства АЭС "Руппур" в Бангладеш (Шакиров М. Р., Барченко А. Е., Чукин П. Н., Толмачев В. А., Воротников А. И.). В настоящее время проводятся необходимые медицинские процедуры для окончательного установления причин смерти. По имеющимся данным, смерть россиян не носила насильственный характер и не была связана с производственными травмами", - говорится в сообщении.

Российское дипломатическое представительство указывает, что организации-работодатели находятся в контакте с полицией Бангладеш и родственниками погибших. Посольство России занимается оформлением необходимых документов для отправки тел россиян на родину.

"Следим за развитием ситуации и выражаем глубокие соболезнования семьям скончавшихся соотечественников", - отметили дипломаты.

Во вторник бангладешский новостной портал United News of Bangladesh сообщил, что пятеро российских сотрудников умерли по разным причинам на объекте "Руппур" за последние 11 дней. В Росатоме назвали спекуляциями появившиеся в СМИ и социальных сетях версии произошедшего, отметив, что говорить о причинах смерти россиян можно будет только по итогам расследования.

Строящаяся АЭС "Руппур" расположена на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш города Дакка. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Проектирование и строительство объекта осуществляет инжиниринговый дивизион Росатома. Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.