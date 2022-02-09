В Кировской области и Марий Эл газифицируют районы с общим числом жителей 125 тыс.

ТАСС, 9 февраля. Проект "Газ для всех", вошедший в число семи перспективных проектов социально-экономического развития Марий Эл, позволит газифицировать населенные пункты в республике и Кировской области, в которых в общей сложности проживают 125 тыс. человек. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл.

"Реализация проекта "Газ для всех" позволит газифицировать 26 населенных пунктов с общей численностью жителей более 10 тыс. человек (4 тыс. домовладений) и семь отопительных котельных в Юринском районе Республики Марий Эл, а также более 12 населенных пунктов численностью более 25 тыс. человек (1,9 тыс. домовладений) в Килемарском и Оршанском районах", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Поясняется, что проект также позволит газифицировать семь юго-западных районов Кировской области - Яранский, Санчурский, Кикнурский, Тужинский, Советский, Лебяжский и Пижанский - численностью более 90 тыс. человек.

"Реализация данного проекта возможна путем строительства соответствующих газопроводов в 2026-2030 годах при включении в инвестиционную программу ПАО "Газпром". Ориентировочная стоимость составляет 20,4 млрд рублей", - уточняется в сообщении.

На данный момент в Марий Эл Килемарский и Юринский районы с численностью населения 35 тыс. человек полностью не газифицированы. Отсутствие природного газа в данных районах в значительной степени сдерживает их экономическое развитие и привлечение потенциальных инвесторов.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил главам регионов Приволжского федерального округа (ПФО) подготовить в каждом из субъектов дорожные карты по проектам, реализация которых окажет наибольшее положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов ПФО. Цель проектов - синхронизировать региональные стратегии развития с национальными целями, госпрограммами и ключевыми инициативами.