В Якутии планируют усилить лесопожарные станции для борьбы с огнем в лесах

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Число специалистов и техники лесопожарных станций (ЛПС) планируется усилить к пожароопасному сезону 2022 года, сообщил в среду ТАСС генеральный директор государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) "Якутлесресурс" Джулустан Хон.

Учреждение "Якутлесресурс" создано распоряжением правительства региона в декабре 2007 года. Основная цель деятельности - обеспечение пожарной безопасности в лесах в наземной зоне ответственности, тушение лесных пожаров, проведение лесохозяйственных работ. В данный момент в учреждении работает 193 человека, функционирует 22 филиала.

"Благодаря решению главы республики Айсена Николаева в этом году произошло значительное увеличение финансирования содержания ГАУ "Якутлесресурс", добавлена штатная численность. Мы планируем в 2022 году лесопожарные станции (ЛПС) второго типа преобразовать в ЛПС третьего типа в трех районах Якутии - Верхневилюйском, Горном и Таттинском. ЛПС третьего типа отличается большим числом специалистов и техники", - сказал Хон.

По его словам, районы были выбраны с учетом их удобного географического расположения и площадей горимости лесов в прошлом году. В данный момент идет набор людей, в дальнейшем запланировано их обучение.

Он отметил, что сейчас в Якутии действуют три лесопожарные станции третьего типа - в Якутске, в Алданском и Олекминском районах. "Таким образом мы хотим довести их число в Якутии до шести", - уточнил собеседник агентства. Кроме этого, увеличение численности постоянных работников также запланировано в остальных филиалах учреждения.

Власти Якутии ранее сообщали, что в 2022 году из федерального бюджета предусмотрят свыше 1,6 млрд рублей на тушение лесных пожаров и меры пожарной безопасности в Якутии. Уточнялось, что финансирование на 2022 год увеличено более чем на 1,17 млрд рублей. Благодаря увеличенному финансированию, в 2022 году численность работников "Якутлесресурса" будет доведена до 564, добавил глава организации.

О работе правительства региона

Как сообщила в среду пресс-служба регионального правительства, при подготовке к пожароопасному сезону территория Якутии будет разделена на шесть зон: центральная, заречная, западная, южная зоны, а также две арктические зоны.

"Отдельно на заседании штаба (по охране лесов от пожаров - прим. ТАСС) остановились на вопросе противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов в населенных пунктах, подверженных угрозе природных пожаров. Таких по центральной группе 78, в том числе 9 в Горном районе, 17 - Кобяйском, 22 - Намском, 17 - Хангаласском, 12 - Якутске, 1 - Жатае", - добавили в правительстве. Отмечается, что в местных бюджетах этих населенных пунктов должны быть заложены средства на противопожарные мероприятия. При этом тем, кому требуется дополнительное финансирование, дали поручение направить в правительство соответствующие заявки.

По нацпроекту "Экология" в 2021 году в лесничества Горного, Кобяйского, Намского, Хангаласского районов, а также города Якутска, в совокупности направлено 17 дополнительных единиц лесопожарной техники. "В 2022 году запланировано приобретение техники и оборудования на общую сумму свыше 16 млн рублей. Будут закуплены пожарные автоцистерны и моторные лодки", - уточняется в сообщении.

О пожарах в Якутии

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1 678 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 9 млн га. По данным прокуратуры Якутии, сумма ущерба от лесных пожаров в 2021 году превысила 3,7 млрд рублей.