В Якутии работы по ослаблению льда проведут на более чем 30 затороопасных участках рек

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Работы по ослаблению прочности льда запланированы в 2022 году на более чем 30 затороопасных участках рек Якутии, сообщила в среду пресс-служба регионального Минэкологии.

"Работы по ослаблению прочности льда выполняются за счет средств субвенций федерального бюджета в объеме свыше 10 млн рублей и ведутся в соответствии со схемой проведения первоочередных предупредительных противопаводковых мероприятий на рекомендованных органами местного самоуправления 31 затороопасном участке площадью 213 га в девяти муниципальных районах республики", - говорится в сообщении.

Самое большое количество участков - на реке Алдан (15), затем на реке Амга (11), на реке Нюя (4), на реке Токко - один участок.

В качестве зачерняющего материала применяются уголь, песок и песчано-гравийная смесь, имеющие наибольший коэффициент поглощения солнечной радиации.

Якутия - один из самых паводкоопасных регионов России. Весной и летом 2018 года от паводка там пострадали 63 населенных пункта, были подтоплены 1,5 тыс. жилых домов, ущерб превысил 1,4 млрд рублей. В 2019 году удалось избежать затопления жилья. В 2020 году в некоторых районах были затоплены дома, дороги, взлетно-посадочные полосы аэропортов.