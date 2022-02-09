Российское почетное консульство в Чиангмае откроется 18 февраля

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия почетного консульства России в Чиангмае запланирована на 18 февраля. Об этом сообщил российским журналистам посол РФ в Таиланде Евгений Томихин в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

Он напомнил, что в декабре прошлого года в российском посольстве в Бангкоке состоялось вручение экзекватуры первому почетному консулу РФ в Чиангмае Супакиту Чираванону. "На 18 февраля мы планируем церемонию открытия офиса в Чиангмае, - рассказал Томихин. - Мы приглашаем губернаторов трех провинций, представителей министерства иностранных дел и других ведомств".

"Открытие еще одного почетного консульства с постоянным офисом для нас является значимым мероприятием, - продолжил он. - Тем более в год 125-летия дипломатических отношений [между двумя странами]".

В 2022 году отмечается 125-летие установления дипотношений между Таиландом и Россией. Запланировано подписание ряда двусторонних соглашений в различных областях, в том числе торговой, а также в гуманитарной и научно-технической сферах. Кроме того, ожидается проведение различных культурных мероприятий и выставок.