РКН составил протокол в отношении Stichting Bellingcat за отсутствие маркировки иноагента

Пандемия COVID-19

Россия запросила Таиланд о включении "Спутника Лайт" в список для бескарантинного въезда

Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что МГИМО и ЭСКАТО договорились о партнерстве для организации студенческих стажировок

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