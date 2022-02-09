РКН составил протокол в отношении Stichting Bellingcat за отсутствие маркировки иноагента

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Stichting Bellingcat, признанной Минюстом России иноагентом, за отсутствие соответствующей маркировки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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"Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Stichting Bellingcat, признанной Минюстом России иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Протокол составлен за отсутствие соответствующей маркировки СМИ-иноагента (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ) в информационных материалах на сайте организации", - говорится в сообщении.
Протокол передан в Таганский суд города Москвы. Судебное заседание запланировано на 3 марта.