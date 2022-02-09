Путин поздравил работников гражданской авиации с профессиональным праздником

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив их работу по возвращению российских граждан из-за рубежа в разгар пандемии коронавируса.

"С глубоким удовлетворением отмечу четкую, профессиональную работу, которую вы провели в разгар пандемии, оперативно возвратив на Родину большое количество наших граждан из закрывающихся на карантин стран", - говорится в поздравлении главы государства, текст которого опубликован в среду на сайте Кремля.

Президент отметил особую роль воздушного сообщения в развитии экономики и инфраструктуры страны. "Ежедневно авиакомпании доставляют в города и поселки России, в том числе в труднодоступные районы Севера и Дальнего Востока, десятки тысяч пассажиров и тонны необходимых грузов, обеспечивая стабильную работу предприятий и учреждений, мобильность и достойное качество жизни людей", - указывается в поздравлении Путина.

Во многом благодаря компетентности, опыту и энергии работников гражданской авиации в РФ наращиваются темпы строительства и реконструкции аэропортов, внедряются передовые технологии и расширяется спектр услуг, обращает внимание глава государства.

День работника гражданской авиации отмечается в России ежегодно 9 февраля. Дата была установлена указом президента от 15 февраля 2013 года. Пилоты и сотрудники авиационной инфраструктуры также отмечают День Воздушного флота России (третье воскресенье августа), а для работников военной авиации установлен памятный День Военно-воздушных сил (12 августа).