Рособрнадзор не публикует результаты ЕГЭ по субъектам из-за их некорректной интерпретации

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рособрнадзор не публикует статистические сведения о результатах ЕГЭ по российским субъектам из-за возможной некорректной интерпретации данных, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Важным в анализе результатов ЕГЭ является их корректная интерпретация специалистами. Широкое использование статистических сведений о результатах ЕГЭ в прошлые годы привело к их некорректному использованию, а в ряде случаев к фальсификации и общему искажению. <...> Считаем некорректным размещение результатов ЕГЭ по субъектам Российской Федерации в открытых источниках", - заявили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что связанные с результатами ЕГЭ показатели стимулировали регионы "на составление различного рода рейтингов и их использование для определения эффективности деятельности руководящего состава и педагогов общеобразовательных организаций, городских округов и муниципальных районов, а также органов государственной власти субъектов РФ". Это необъективно отражало сложившуюся ситуацию в сфере образования. В связи с этим критерий, связанный с результатами ЕГЭ, в 2014 году был исключен из показателей эффективности деятельности глав субъектов.

Итоги ЕГЭ должны использоваться для выявления слабых точек в системе образования, отметили в Рособрнадзоре.