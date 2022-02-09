Хабаровский край получит почти вдвое больше средств на тушение пожаров в 2022 году

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /ТАСС/. Финансирование для профилактики и тушения лесных пожаров в Хабаровском крае увеличили почти вдвое по сравнению с прошлым сезоном. Сумма выделенных средств в этом году составила 560 млн рублей, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"В прошлом году выделенных средств не хватало, и губернатор края лично обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину за поддержкой. После этого региону дополнительно направили из резервного фонда 176 млн рублей. С этого года региону установили повышенное финансирование. Средства не только покроют текущие расходы, но и позволят усилить охрану лесов", - приводятся в сообщении слова и.о. министра лесного хозяйства и лесопереработки края Максима Гулько. Сумма составила 560 млн рублей.

Общая сумма федеральных субвенций на осуществление всех полномочий в области лесных отношений превысила 1,4 млрд рублей, уточняется в сообщении.

Сейчас в Хабаровском крае идет подготовка к новому пожароопасному сезону. Обычно он начинается в апреле, но иногда первые пожары возникают на месяц раньше. При подготовке к пожару внимание уделят ремонту дорог противопожарного назначения, обновлению и расчистке минерализованных полос, реконструкции и устройству подъездов к источникам противопожарного водоснабжения. Для тушения будет подготовлена спецтехника, которой сейчас насчитывается 220 единиц.

Кроме того, на новый сезон предстоит набрать штат огнеборцев - свыше 200 человек. В Дальневосточной авиабазе охраны лесов есть отдельные подразделения из двух сотен парашютистов-десантников. Они тушат пожары в самых сложных местах, куда по земле не добраться. За счет дополнительного финансирования штат решено увеличить еще на 128 человек, также вырастет кратность авиапатрулирования. Увеличить планируют и количество наземных и воздушных маршрутов наблюдения - до 1 900 км и 6 200 км соответственно, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. В планах также увеличение парка авиационной техники, которая будет использоваться как при тушении пожаров, так и для мониторинга состояния лесов. Все это позволит своевременно выявлять даже небольшие очаги возгораний. Профилактика крупных пожаров при таком подходе станет эффективнее.

В прошлом году на территории края было зарегистрировано 434 лесных пожара на общей площади 198,6 тыс. га, что на 26% меньше среднегодовых итогов. Примерно 72% возгораний было ликвидировано в первые сутки. Крупных пожаров и перехода огня на населенные пункты удалось избежать. Пожароопасный сезон продлился 228 дней - до 23 ноября.