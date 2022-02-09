На северо-западе Москвы создадут флагманский центр "Мои документы"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о создании флагманского центра "Мои документы" на северо-западе города, а также о ремонте 26 центров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение об открытии флагманского центра "Мои документы" в Северо-Западном административном округе и ремонте 26 существующих центров. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Флагман СЗАО будет размещен на четвертом этаже ТРЦ "Калейдоскоп" по адресу: Сходненская улица, д. 56, рядом со станцией метро "Сходненская", - говорится в сообщении.

В центре общей площадью 2,7 тыс. кв. м будут работать 76 окон приема, а также популярные дополнительные сервисы: медицинский кабинет "Мое здоровье", туристическое бюро "Мои путешествия", фотоателье "Мое фото", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе". Осмотр транспортных средств инспекторы ГИБДД будут проводить на территории подземного паркинга ТРЦ "Калейдоскоп".

Флагманский центр "Мои документы" СЗАО в ТРЦ "Калейдоскоп" станет седьмым по счету в столице. Ранее открыты офисы в ЦАО (ТРЦ "Афимолл Сити"), ЮЗАО (ТЦ "Спектр"), ЮАО (ТРЦ "Columbus"), ВАО (ТРЦ "Щелковский), ЮВАО (ТРЦ "Город") и САО (ТЦ "Метрополис").

"Кроме того, запланировано проведение капитального ремонта и отдельных видов ремонтных работ в 26 районных центрах "Мои документы", - добавили в пресс-службе.