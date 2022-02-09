В Минпросвещения заявили, что у 76% учителей оклад ниже МРОТ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Свыше 75% российских учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), следует из данных Минпросвещения, представленных в среду на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

"76% учителей имеют ставку заработной платы (оклад) ниже МРОТ", - следует из презентации Минпросвещения. Данные представлены за декабрь 2021 года.

МРОТ в 2021 году составлял 12,8 тыс. рублей.

В презентации также отмечается, что в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей. В связи с этим возникает непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат.