Верховный суд не нашел нарушений в нанесении QR-кодов на свидетельства о рождении

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ не нашел нарушений в нанесении на свидетельства о рождении QR-кодов, пояснив, что они обеспечивают дополнительную защиту юридически значимых документов.

В суд обратился мужчина, который в обоснование своих требований указал, что районный отдел ЗАГС Санкт-Петербурга отказал ему в выдаче свидетельства о рождении дочери без электронных включений. Заявитель считает, что QR-коды на документах ЗАГС противоречат закону "О персональных данных", но без свидетельства о рождении ребенок не может воспользоваться своими конституционными правами, в частности на бесплатную медицинскую помощь и образование.

ВС РФ согласен, что оспариваемое положение предусматривает, что при печати свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния наносится штриховой код в левой верхней части свидетельства, однако считает, что доводы истца основаны на неверном толковании норм права, регулирующих рассматриваемые правоотношения. "Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния представляет собой систематизированный свод документированных сведений в электронной форме, получаемых в результате государственной регистрации актов гражданского состояния и совершения органами записи актов гражданского состояния иных юридически значимых действий в соответствии с законом об актах гражданского состояния", - пояснили журналистам в суде.

При государственной регистрации рождения ребенка присвоение штрихового кода, являющегося машиночитаемой маркировкой, производится в автоматическом режиме с последующим выводом в печать на бланке свидетельства. "При формировании QR-кода в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния какой-либо дополнительной обработки персональных данных, большей, чем при формировании непосредственно самого свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, не осуществляется. Штриховой код (QR-код), нанесенный на свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, содержит данные о записи акта гражданского состояния, в соответствии с которой выдано свидетельство, сведения о дате и времени составления записи акта, об органе, составившем запись акта. Информацию о персональных данных лица, в отношении которого выдано свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния, штриховой код не содержит", - отмечает ВС РФ.

Наличие на бланке документа штрихового кода, например, позволяет при предоставлении госуслуг в режиме реального времени проверить наличие записи акта, а также убедиться в действительности представленного свидетельства, пояснил Верховный суд.